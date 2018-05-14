Deniz Seki Tayfun Topal ile el ele görüntülendi - Tayfun Topal kimdir?
Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova ile aşk yaşadığı iddia edilen Deniz Seki, Tayfun Topal ile el ele görüntülendi. İkilinin görüntüleri ardından ‘Tayfun Topal kimdir?’ soruları gündeme geldi. İşte, Deniz Seki’nin yeni sevgilisi Tayfun Topal hakkında merak edilenler!
1977 doğumlu Tayfun Topal, Star TV' de yöneticilik yaptı. Daha sonra televizyon programları ve Kolpaçino filminin yapımcılığını üstlendi. Çağla Şikel ile Alişan'ın "Her şey Dahil" programını yaptı.
2003 yılından Jüpiter Grubu kuran Topal, yeme-içme sektörünün en büyüklerinden biri oldu. İstanbul ve Bodrum'da People, Grey, Hazine, Nezih gibi tanınmış 20 mekanın sahibi.
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