Deniz Seki koğuş arkadaşlarını unutmadı
Deniz Seki 2014'te 'uyuşturucu ticaretine yardım etmek' suçundan cezaevine girdi, 2.5 sene hapis yattı. Haziran 2017'de özgürlüğüne kavuştu.
Popçu Deniz Seki 90 kiloya çıkınca 20 Şubat'ta mide küçültme ameliyatı olmuştu. 2.5 ayda 20 kilo verince gardırobunu da yeniledi.
Kiloluyken giydiği tüm kıyafetleri 16 Kasım 2014'te girip Haziran 2017'de çıktığı Bakırköy Kadın Tutukevi'nde yatan koğuş arkadaşlarına göndermeye karar verdi.
Deniz Seki 2.5 ayda 20 kilo verdi.
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