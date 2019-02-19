Deniz Seki: Birinci ağızdan doğrulamak isterim...
Bir yıldır birlikte olan Deniz Seki ve iş insanı Tayfun Topal’ın üç ay önce ayrıldığı ortaya çıktı. Seki, yaptığı açıklama ile ayrılığı doğruladı.
Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Deniz Seki ile işletmeci sevgilisi Tayfun Topal, sürpriz bir şekilde ilişkilerine nokta koydu.
Çiftin ayrılık nedeni de çok görüşememeleri. Deniz Seki’nin yoğun konser temposu ve Tayfun Topal’ın yoğun çalışma şartları çiftin ayrılığına neden oldu.
İŞ ARKADAŞLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR
Deniz Seki yaptığı bu açıklama ile ayrılık haberlerini doğruladı:
Bugün basında çıkan haberleri birinci ağızdan doğrulamak isterim. Sayın Tayfun Bey ile ilişkimizi sonlandırdık ancak kendisi her zaman saygı duyduğum biri olmakla birlikte iş arkadaşlığımız devam etmektedir. Konuyla ilgili yorumlarda hassas olacağınızı düşünerek tüm takipçilerimi bütün sevgimle kucaklıyorum
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