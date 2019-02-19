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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.02.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Deniz Seki: Birinci ağızdan doğrulamak isterim...

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Deniz Seki: Birinci ağızdan doğrulamak isterim...

Bir yıldır birlikte olan Deniz Seki ve iş insanı Tayfun Topal’ın üç ay önce ayrıldığı ortaya çıktı. Seki, yaptığı açıklama ile ayrılığı doğruladı.

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Deniz Seki ile işletmeci sevgilisi Tayfun Topal, sürpriz bir şekilde ilişkilerine nokta koydu.

Çiftin ayrılık nedeni de çok görüşememeleri. Deniz Seki’nin yoğun konser temposu ve Tayfun Topal’ın yoğun çalışma şartları çiftin ayrılığına neden oldu.

İŞ ARKADAŞLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR
Deniz Seki yaptığı bu açıklama ile ayrılık haberlerini doğruladı:
Bugün basında çıkan haberleri birinci ağızdan doğrulamak isterim. Sayın Tayfun Bey ile ilişkimizi sonlandırdık ancak kendisi her zaman saygı duyduğum biri olmakla birlikte iş arkadaşlığımız devam etmektedir. Konuyla ilgili yorumlarda hassas olacağınızı düşünerek tüm takipçilerimi bütün sevgimle kucaklıyorum

 

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