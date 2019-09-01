Deniz Çakır'dan albüm sürprizi!
Eda ve Metin Özülkü, dün Kartal Anatolium Marmara Avm’de savenleriyle buluştu.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Metin Özülkü, oyuncu Deniz Çakır’la şu sıralar stüdyoda olduklarını söyleyerek “Sevgili Deniz’e 8 şarkılık bir albüm hazırlıyoruz. Dinleti ve içinde müziğin dolu doldu olduğu, yani piyasada çabuk tüketilen tarzlarda değil, şarkılar çok nitelikli olacak. Benim şarkılarım da var, başka bestecilerin şarkıları da var albümde” dedi.
Gazeteciler Deniz Çakır’ın sahneye çıkıp çıkmayacağını sorulunca Özülkü: “Sadece özel gecelerde sahneye çıkmayı planlıyor. Bir şarkıcı gibi piyasada olup şarkıcılıktan para kazanmaktan ziyade biraz da kendini tatmin etmek için sahnede olacak. Çok seviyor müziği, çok başarılı, çok yetenekli!” dedi.
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