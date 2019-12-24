Deniz Çakır “Tarla Kuşuydu Juliet” oyunuyla sahneye çıkıyor!

15 OCAK’TA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

Engin Alkan’ın sahneye koyduğu “Tarla Kuşuydu Juliet”, 15 Ocak’ta perde açacak. Alkan’ın Deniz Çakır ve Fatih Al ile başrolü paylaştığı müzikli oyun, Shakespeare’in efsanevi karakterleri Romeo ile Juliet’in günlük yaşantılarını ve sıra dışı evliliklerini sahneye taşıyacak. ONU CANLANDIRMAK HİÇ KOLAY DEĞİL

Deniz Çakır, Juliet rolü için bas gitar ve davul çalmayı öğrendi. Oyunda hamur açıp mantı da yapan Çakır, “Juliet’i canlandırmak hiç kolay değil. Hele bateri çalıp şarkı söylemek çok zor. Provadan eve bas gitarla dönüyorum, eve de bir dijital bateri aldım” dedi.







