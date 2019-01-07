Deniz Çakır: Kişisel özgürlüklerin savunucusuyum
İSTANBUL’da bir kafede türbanlı kadınlara hakaret ettiği öne sürülen Deniz Çakır, kamuoyuna yansıtılanların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Çakır’ın dünkü açıklaması özetle şöyle: “Sustum, çünkü böyle bir suçlama karşısında savunma yapmayı bile zul gördüm... Tartışmanın, benim açımdan giyim, kuşam, türban, başörtüsü gibi kişisel tercih ve özgürlüklerle ilgisi yoktur, olmamıştır, olamaz da. Ancak tam tersi, söz konusu kişiler mekânda beni gördükleri andan itibaren benim tercihlerimden rahatsız olduklarını ortaya koymuşlardır... Kişisel özgürlüklerin savunucusu oldum. Hal böyle iken üzerime atılmak istenen işlenmemiş bir suçtur ve utanç vericidir.”
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