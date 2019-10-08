Deniz Çakır hakim karşısında!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDeniz Çakır hakim karşısında!
GeriMagazin Deniz Çakır hakim karşısında!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Ümit UZUN-Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL(DHA)
08.10.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Deniz Çakır hakim karşısında!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Oyuncu Deniz Çakır'ın "halkın bir kesimini, sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle hakim karşısına çıktığı davada, müşteki avukatları reddihakim talebinde bulundu.

Beşiktaş'taki bir kafede başörtülü kadın müşterilere söylediği iddia edilen sözlerle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla hakkında dava açılan oyuncu Deniz Çakır, hakim karşısına çıktı. Deniz Çakır savunmasında, "Müştekiler benim yaşayışımı, giyim tarzımı, masadaki neşeli kahkahalı halimi yargılar tarzda baktıkları için 'Burası Atatürk Türkiyesi niye her şeyime karışıyorsunuz. Burası Arabistan değil' şeklinde masamda arkadaşlara serzenişte bulundum. Müştekilere karşı böyle bir söz kullanmam mümkün değil" dedi. Müşteki avukatları ise Deniz Çakır'ın sanık kürsüsünde ifade vermediği ve avukatının yanında oturtulduğu gerekçesiyle, hakimin tarafsızlığının şüpheye düştüğünü belirterek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme hakimi kararında, talebin değerlendirilmesi için dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Deniz Çakır ile müştekiler Ayşegül Yeşil, Emine Feyza Mazı, Vecibe Karadeniz ve Zeynep Yılmaz ile taraf avukatları katıldı.

DENİZ ÇAKIR, "MÜŞTEKİLERE KARŞI BÖYLE BİR SÖZ KULLANMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Avukatı Bahri Belen'in yanında savunmasını veren Sanık Deniz Çakır, "Soruşturma aşamasındaki anlatımlarım doğrudur. O akşam doğum günümü kutlamak için arkadaşlarımla buluştum. Ancak yanımızdaki masaya gelen hanımefendiler beni yargılar tarzda bakıyorlardı. Normalde rahatsız olmam ama bu bakış rahatsız ediciydi. Bu şekilde aramızda göz teması, mimikler, 'bizim fotoğrafımızı çekiyorsunuz' gibi çıkışlar oldu. Bunlar sadece basit bir tartışmadan öteye gitmedi. İddianamede sorduğunuz cümle bakımından ise müştekiler benim yaşayışımı, giyim tarzımı, masadaki neşeli kahkahalı halimi yargılar tarzda baktıkları için 'Burası Atatürk Türkiye'si niye her şeyime karışıyorsunuz. Burası Arabistan değil' şeklinde masamda arkadaşlara serzenişte bulundum. Müştekilere karşı böyle bir söz kullanmam mümkün değil" dedi.

"KAFE ÇALIŞANLARI BİZDEN ÖZÜR DİLEYEREK HESAP ALMADI"
Müştekilerden Ayşegül Yeşil ise, ifadesinde "Şikayetçiyim. Emniyet ifademi tekrar ediyorum. Bizim mağdur olduğumuzu gördüler. O gün kafe çalışanları bizden özür dileyerek hesap almamıştır" dedi. Müşteki Yeşil'in avukatı davaya katılma talebinde bulundu. Bunun üzerine Deniz Çakır'ın avukatı ise "Bu suç kişilere karşı değil. Kamu barışına karşı  işlenen suçlar içinde düzenlenmiştir. Doğrudan zarar görmeyi aramaktadır. Dolayısıyla katılma isteminin reddini istiyoruz" dedi.

MÜŞTEKİ VEKİLİNDEN REDDİ HAKİM TALEBİ
Daha sonra söz alan müşteki vekili, "Duruşmanın başında sanığın hiç bir talebi ve mazereti olmamasına rağmen sanık kürsüsünden sayın mahkemenin söylemiyle avukatının yanına geçirilerek savunmasının alınması kanaatimize göre hakimin taraflı davrandığı anlamına gelmektedir. Ayrıca duruşmanın başında müştekilerin avukatların uzağında ve sanıkların genelde bulunduğu bölüme oturttunuz. Daha sonra bizim talebimiz üzerine, müştekiler için ayrılan bölümü bizlere ve müştekilere açınca bu eksiklik giderilmiş oldu. Hala bir kısmımız ayakta. Bu nedenle CMK 25. maddeye göre hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir sebep ortay çıkmıştır. Bu nedenle hakimin reddi talebi bulunmaktadır." diyerek reddi hakim talebinde bulundu. 

HAKİM, “SARILIP, BARIŞIN DİYECEKTİM AMA..."
Bu sırada mahkeme hakimi, müşteki avukatlarının reddi hakim taleplerini tekrarlaması üzerine, "Açıkçası duruşma sonunda, bir sonraki adımda 'sarılıp, barışın' diyecektim ama, madem öyle; buyurun talebinizi alayım" dedi.

"MESLEKTAŞLARIMININ BU TALEPLERİNDEN VAZGEÇMELERİNİ, MESLEKİ BİR GEREK OLARAK İSTEMEKTEYİM"
Müşteki avukatının bu talebi üzerine Deniz Çakır'ın avukatı Bahri Belen söz alarak, "Sanığın müdafinin yanında bulunması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sanığın müdafinin yanında onu her an yardımından yararlanacak şekilde bulundurulmamasını bir ihlal olarak görmüştür. Türkiye'de avukatlar savunmanın örgütü barolar yıllardır ceza yargılamasında sanığın müdafinin hanında bulunması gerektiğini savunmuş ve talep etmiştir. Bir çok tutuksuz davada da bu talep yerinde görülerek sanık müdafiinin yanında yer almış, savunma sırasında tüm haklarının kullanabilmesi sağlanmıştır. Kanımızca burada yargıcın taraflı bir tutumundan ziyade özellikle müştekilerin koltuklara oturtularak duruşmayı sürdürmesi insani bir davranıştır. Meslektaşlarımın bu taleplerinden vazgeçmelerini , mesleki bir gerek olarak istemekteyim." dedi.

DOSYA BİR ÜST MAHKEMEYE GÖNDERİLECEK
Mahkeme hakimi kararında, reddi hakim talebini değerlendirmek üzere dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul Nöbetçi  Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Hakim kararında şu ifadelere yer verdi:  "Mahkeme hakiminin CMK'nın 25. maddesi gereği olayla ilgili mahkememiz uygulamaca sanığın talebi olsun olmasın müdafinin veya vekilin yanına alınabildiği, müştekiler bakımından da müştekiler yerine iki koltuk sığdığı, müşteki vekillerine tahsis edildiği, diğer 4 müşteki ayakta kalmasın diye boş olan sanık kürsüsünün arkasındaki koltuklara oturtulduğu, müşteki vekillerinin talebi üzerine vekillerin olduğu bölmeye gittikleri, burada da müştekilerin koltuk sayısı yetersiz olduğundan koltuk getirilip getirilemeyeceğini sordukları, gerek yerin darlığı gerekse getirilecek koltuk olmaması nedeniyle koltuk getirilemedi. Dolayısıyla müştekilerin ayakta kaldığı, kimilerine vekillerinin yer verdiği, müşteki bölümünde 4 müşteki 2 vekil ancak 2 koltuk olduğu görüldü. Bu hususun mahkeme hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir sebep olarak öne sürülüyor ise de şayet müşteki vekilleri mahkeme hakimin başka dosyalarını izleme şanslarını bulurlarsa benzer uygulamaların sıklıkla yapıldığı, insanların mahkeme önünde esas duruşta ayakta beklemesine imkan ölçüsünde engel olunmaya çalışıldığı, bu yönüyle mahkeme hakimin reddi talebinin yerinde olmadığı, dosyanın bu konumda karar verecek olan İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi."
Mahkeme, dosya gönderildikten sonra sonucunun beklenmesine ve sonuca göre değerlendirme ve işlem yapılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN
İddianamede, 30 Aralık 2018'de Beşiktaş'taki Zorlu Center alışveriş merkezinde yer alan bir kafede arkadaşlarıyla bulunan sanık Deniz Çakır ile yan taraftaki masada arkadaşlarıyla oturan müştekiler arasında, kadınların Çakır'ın fotoğraflarını çektiğini düşünmeleri nedeniyle tartışma yaşandığı, kafe çalışanlarının da dahil olduğu tartışmada Çakır'ın müştekilere, "Atatürk var bu ülkede, Arabistan değil burası, sizin yeriniz burası değil, Arabistan'a gidin, İran'a gidin" dediği ileri sürülüyor. Eylemin, "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle, "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlarından takipsizlik kararı verildiği hatırlatılan iddianamede, itiraz üzerine İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 21 Şubat 2019'de takipsizlik kararının, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu yönünden kaldırılmasına karar verildiği de iddianamede yer alıyor. İddianamede, sanık Deniz Çakır'ın 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Amerikalı ile evlendi!
Kıraç'tan yeni açıklama: Sözümün arkasındayım
40 yaş küçük sevgilisi ilk kez konuştu
'Leon'un bir babası var'