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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 22:06, Son Güncelleme:

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evlendi - İşte düğünden ilk kareler

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Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evlendi - İşte düğünden ilk kareler

3 yıllık beraberliğin ardından, oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu romantik bir düğünle dünya evine girdi. Çeşme'de gerçekleşen düğüne ünlü çiftin yakınları ve dostları katıldı. İşte, Deniz Baysal ve Barış Yurtçu düğününden ilk kareler...

Geçtiğimiz yıl kasım ayında sade bir törenle nişanlanan oyuncu Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, İzmir'de gerçekleşecek törenle nikah masasına oturdu. Çiftin düğününe çok sayıda davetli katıldı. İşte, Deniz Baysal ve Barış Yurtçu çiftinin düğününden görüntüler...

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evlendi - İşte düğünden ilk kareler

Deniz Baysal, ailelerinin ve yakın dostlarının katılacağı tören öncesi hazırlık fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evlendi - İşte düğünden ilk kareler

Arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı "Başlayalım bakalım" notuyla paylaşan Deniz Baysal, hikayeler bölümünden de hazırlık aşamalarını yayınlamıştı.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evlendi - İşte düğünden ilk kareler

Nikah töreni sonrası, çiftin düğününden ilk kareler de gelmeye başladı. 

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evlendi - İşte düğünden ilk kareler

Nisan ayından bu yana düğün için hazırlık yapan Deniz Baysal, duygularını şu sözlerle ifade etti:“Daha önce beş kez iş için gelinlik giymiş ve o rollere de girmek için bir kadının ilk kez gelinlik giydiğinde ne hissettiğini yorumlamaya çalışmıştım. Ama kendi gelinliğimi ilk kez prova ettiğimde tamamen içten gelen saf ve doğal hislerle ayaklarımın yerden kesildiğini ve beni tirtir titretecek kadar çok heyecanlandığımı ömür boyu unutmayacağım. Her genç kadının çocukluktan beri hayalini kurduğu bu anla beraberinde gelen heyecan, titreme ve sonsuz mutluluğu yaşamasını dilerim.”

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evlendi - İşte düğünden ilk kareler

Deniz Baysal mutlu haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurmuştu.

 

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evlendi - İşte düğünden ilk kareler

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evlendi - İşte düğünden ilk kareler

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evlendi - İşte düğünden ilk kareler

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evlendi - İşte düğünden ilk kareler

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