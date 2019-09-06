Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evlendi - İşte düğünden ilk kareler
3 yıllık beraberliğin ardından, oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu romantik bir düğünle dünya evine girdi. Çeşme'de gerçekleşen düğüne ünlü çiftin yakınları ve dostları katıldı. İşte, Deniz Baysal ve Barış Yurtçu düğününden ilk kareler...
Geçtiğimiz yıl kasım ayında sade bir törenle nişanlanan oyuncu Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, İzmir'de gerçekleşecek törenle nikah masasına oturdu. Çiftin düğününe çok sayıda davetli katıldı. İşte, Deniz Baysal ve Barış Yurtçu çiftinin düğününden görüntüler...
Deniz Baysal, ailelerinin ve yakın dostlarının katılacağı tören öncesi hazırlık fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı.
Arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı "Başlayalım bakalım" notuyla paylaşan Deniz Baysal, hikayeler bölümünden de hazırlık aşamalarını yayınlamıştı.
Nikah töreni sonrası, çiftin düğününden ilk kareler de gelmeye başladı.
Nisan ayından bu yana düğün için hazırlık yapan Deniz Baysal, duygularını şu sözlerle ifade etti:“Daha önce beş kez iş için gelinlik giymiş ve o rollere de girmek için bir kadının ilk kez gelinlik giydiğinde ne hissettiğini yorumlamaya çalışmıştım. Ama kendi gelinliğimi ilk kez prova ettiğimde tamamen içten gelen saf ve doğal hislerle ayaklarımın yerden kesildiğini ve beni tirtir titretecek kadar çok heyecanlandığımı ömür boyu unutmayacağım. Her genç kadının çocukluktan beri hayalini kurduğu bu anla beraberinde gelen heyecan, titreme ve sonsuz mutluluğu yaşamasını dilerim.”
Deniz Baysal mutlu haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurmuştu.
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