Deniz Baysal ve Barış Yurtçu bugün evleniyor - Fotoğraflar gelmeye başladı
Bir süredir beraber olan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, 6 Eylül 2019’da evleniyor. Oyuncu Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, İzmir'de gerçekleşecek törenle nikah masasına oturacak. İkilinin düğün hazırlıklarından ilk fotoğraflar gelmeye başladı. İşte, Deniz Baysal ve Barış Yurtçu çiftinin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar
Geçtiğimiz yıl kasım ayında sade bir törenle nişanlanan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu çifti düğün heyecanı yaşıyor. Deniz Baysal, ailelerinin ve yakın dostlarının katılacağı tören öncesi hazırlık fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı "Başlayalım bakalım" notuyla paylaşan Deniz Baysal, hikayeler bölümünden de hazırlık aşamalarını yayınlıyor. İşte, o karelerden bazıları...
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