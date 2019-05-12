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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.05.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Dinemis Akkaya kimdir? Deniz Akkaya'nın annesi hakkında detaylı bilgiler

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Dinemis Akkaya kimdir? Deniz Akkaya'nın annesi hakkında detaylı bilgiler

Dinemis Akkaya, bir dönem Türk Hava Yolları bünyesinde görev almıştır. Ekomist titri de bulunan Dinemis Akkaya, Deniz Nakliyat eski genel müdürü Muzaffer Akkaya'nın eşidir. İşte, ünlü model Deniz Akkaya'nın annesi Dinemis Akkaya hakkında merakla araştırılan detaylı bilgiler

Deniz Akkaya'nın annesi Dinemis Akkaya, 11 Mayıs Cumartesi günü hayata gözlerini yumdu. Dinemis Akkaya'nın cenazesi 12 Mayıs Pazar günü toprağa verildi. Peki, Deniz Akkaya'nın annesi Dinemis Akkaya kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Dinemis Akkaya, Deniz Nakliyat eski genel müdürü Muzaffer Akkaya'nın eşidir. Çerkezce göz bebeği anlamına gelen Dinemyis isminin Türkçe'ye çevrilmiş hali olan Dinemis, ekonomist ve THY'den emeklidir. 

Baba Muzaffer Akkaya, uzakyol kaptanı ve Deniz İşletmeciliği ve Tankercilik AŞ Genel Müdürüdür.

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Akkaya aslen Kayserilidir. İlkokul eğitimini Faik Reşit Onat İlkokulu’nda tamamlayan Akkaya, ortaokulu Bilge Kaan Lisesi'nde, liseyi de Semiha Şakir Lisesi'nde bitirdi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan Akkaya, mankenlik kariyerine 1997'de "Best Model of Turkey Yarışması" birinciliği ile başladı. Aynı sene düzenlenen "Miss Grace of the World" yarışmasında da dördüncü seçildi.

Yıldırım Mayruk, Vakko, Beymen, Cemil İpekçi gibi, sektörün ünlü kişi ve markalarıyla defile, tanıtım ve organizasyonlarda çalıştı. Defile ve modelliğin yanı sıra dizi oyunculuğu ve sunuculuk da yapan Akkaya, Okan Bayülgen, Erdal Acar, Ali Rıza Özderici, Murat Aslan, Uğur Kozanoğlu, Koray Kasap, Murat Cevahir, Gökhan Çil, Teoman, Yılmaz Erdoğan, Faik Ergin, Berent Aydemir, Mehmet Söğütlüoğlu, Levent Penso, Ali Dinçer, Ferda Anıl Yarkın, Aşkın Topallar, Yavuz Bingöl, Engin Yakut, Kargo Koray, Alican Ulusoy, İgal Erbaş, Emre Ergani, Cem Yılmaz, Tamer Karadağlı, Borsacı Volkan Akçıray gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla uzun süre gündemde kaldı.

Uzun yıllar profesyonel mankenlik yapan Deniz Akkaya, fırtınalı aşkları, jeep kazaları, alkol tedavisi, dayak ve podyum atışmaları gibi tartışmalı konularla magazin dünyasının gündeminde yeraldı. Geçirdiği estetik ameliyatlarla kendinden bahsettirdi. Deniz Akkaya’nın İşadamı Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe (d. 10 Aralık 2009) adında bir kızı vardır. Kasım 2010 tarihinde ayrıldılar.

Deniz Akkaya önce 2008 yılında “Sadece Arkadaşız” adlı tiyatro oyunuyla sonra 2011 yılında “Az Sonra” isimli oyunda tiyatro sahnesine oyuncu olarak çıktı. 2010 yılında "orijinal doğdular, kopya olarak dolaşmasınlar" fikri ile 0-6 yaş çocuk giyim markası Chic Frog'u Bağdat Caddesi'ndeki mağazasında kurdu. Ünlü isim yakın zaman önce "Duymayan Kalmasın" adlı magazin programında yorumculuk da yapmıştı.

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