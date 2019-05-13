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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.05.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Deniz Akkaya'dan eleştirilere yanıt: Bu seçimi ben yaptım

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Deniz Akkaya'dan eleştirilere yanıt: Bu seçimi ben yaptım

Dün annesi Dinemis Akkaya'yı son yolculuğuna uğurlayan Deniz Akkaya, gelen eleştirilere cevap verdi.

İşte Akkaya'nın açıklaması:
Değerli dostlarıma ve sosyal medya ile gönül bağı kurduğum tüm güzel insanlara...
Annemin cenaze törenini buradan veya özel olarak paylaşmadığım için gönül koyan tüm haklı yakınlarımıza...
Babam,yarım asırdır aynı yeşil gözler ile akşam yemek masasına oturan,özellikle denizcilik dünyasının tanıdığı,çok geniş bir aileye sahip eski bir bürokrat. Sert bir baba iken yumuşacık bir dede olmuş, yastığa kafasını koyduğunda değerlerinden taviz vermediği için rahat uyuyan eski babalardan...Benim babamın tek karısı oldu,ondan da çocukları...
Dün babama olan saygımdan ve babamın anneme son görevinde rahat ve huzurla yaşayabilmesi için bu seçimi ben yaptım...
Cenazemizde,magazin haberi istemedik ...Özellikle babamın acısı büyük. Kiminle kim gelmiş, eski düşman eski sevgili gelmiş gitmiş konularına malzeme olsun istemedik son yolculuğumuzda annemiz ile. Ama annemin ne seveni varmış Allah herkese böyle bir cenaze nasip etsin...
Bu nedenle annemi toprağa verip,akşam duamızı beklerken anne evinde eski albümlerden annemin resimlerini bulup artık huzurla toprağa verdikten sonra paylaşım yaptım...
Ve annemi paylaşmaya devam edeceğim...Keşke annemin daha çok resmini paylaşsaydım...

Deniz Akkayadan eleştirilere yanıt: Bu seçimi ben yaptım

 

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