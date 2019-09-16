Demir Kadın 'Neslican Tay' kimdir?
Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı. Dördüncü kez kanser mücadelesi veren ve tedavisi devam eden Neslican Tay’a aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu pek çok kişiden destek mesajı geldi. Haberler ardından Neslican Tay’ın hayatına ilişkin bilgiler de bir kez daha gündeme geldi. Peki, Neslican Tay kimdir?
Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu ancak Rize’de yaşamını sürdürüyor. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.
2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ‘Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu. Hastalığının yeniden nüksettiğini sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, dördüncü kez kanser mücadelesi veriyor.
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