Demet’le aynı sahneyi paylaşacağız
Organizasyonunu ünlü koreograf Uğurkan Erez’in yaptığı 12’nci Vize Tarih ve Kültür Festivali’nin kapanışı Hande Yener konseriyle gerçekleşti.
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, yakın zamanda barıştığı Demet Akalın ile bir projede buluşacaklarını söyledi: “Demet Akalın ile yıllardır sevenlerimizi çok üzdük. Zaman zaman hatalar yaptık. Ama artık olgunlaştık. Bu küslük son buldu. Yakında büyük bir projede birlikte olacağız. Aynı sahneyi paylaşacağız.”
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