Demet’in zor seçimi
Demet Özdemir’in “Erkenci Kuş”taki partnerleri belli oldu. Dizide iki kardeşin aşkı arasında kalmış bir genç kızı canlandıracak olan Özdemir, Birand Tunca ve Can Yaman ile birlikte kamera karşısına geçecek.
YAPIMCILIĞINI Gold Film’in üstlendiği, çekimlerine haziran sonunda başlanması planlanan “Erkenci Kuş”un hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dizide başrolü üstlenen Demet Özdemir’in partnerleri de belli oldu. Genç oyuncu, çekimlerde Birand Tunca ve Can Yaman ile kamera karşısına geçecek. Hikayesi Meriç Acemi, senaryosu Ayşe Kutlu’ya ait “Erkenci Kuş”ta Özdemir, iki kardeşin aşkı arasında kalan bir genç kızı canlandıracak.
Aşkını sorguladı
Dizide babasının bakkal dükkanında çalışan, sonrasında plazada işe girmesiyle hayatı değişen bir genç kıza hayat verecek olan Özdemir, senaryo gereği önce iki kardeşten biriyle yakınlaşacak. Ama duygularının aslında aşk olmadığını anlayınca diğer kardeşle birlikte olmaya başlayacak. Bu hareket, ailede işleri karıştırıp iki kardeşi birbirine düşürecek.
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