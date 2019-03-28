Demet Şener'in sevgilisi Hatice'nin eski aşkı mı?
Demet Şener'in 'çok aşığım' dediği sevgilisi Cenk Küpeli'nin şarkıcı Haitce'nin eski sevgilisi olduğu iddia edildi.
2. Sayfa'ya konuşan Hatice "Bir kahve içtik birlikte. Mesajlaşıyorduk. Türkiye'de çok kalan birisi değil. Şuan gerçekten şok oldum. Demet Şener ile Cenk Küpeli. Demet daha... Cenk daha... Daha daha yakıştıramadım şimdi. İkisini aynı karede düşünemedim. Cenk'e yazacağım şimdi. O bana asla yalan söylemez." dedi.
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