Demet tedbirini alacak
Demet Şener'den sürpriz hamle...
Ece Erken, “Söylemezsem Olmaz” programında, Demet Akalın ile İbrahim Kutluay’ın ayrılmasının sebebinin Demet Şener olduğunu söylemiş, “Demet Akalın’ın eşyaları o dönem kapıya atıldı” demişti.
Bu iddia üzerine telefonla yayına bağlanan ve Erken’le tartışan Şener’in hukuki yollara başvuracağı ortaya çıktı.
Avukatı Aslı Hatemi, konuyla ilgili “Müvekkilim şimdilik dava açmayacak ama tedbir amaçlı bir karar aldıracağız” dedi.
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