Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli kimdir, kaç yaşında?
Eski basketbolcu Cenk Küpeli, son zamanların en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden biri oldu. Emekli basketbol spikeri Avni Küpeli'nin oğlu olan Cenk Küpeli, kısa bir süre önce eski manken Demet Şener ile nikah masasına oturmuştu. Peki, Cenk Küpeli kimdir, kaç yaşında?
Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Emekli basketbol spikeri Avni Küpeli'nin oğludur. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini genel müdür olarak devam ettirdi. Birkaç ay sevgili kaldığı Demet Şener ile 2019 haziran ayında nikah masasına oturdu. İkili arasında 8 yal fark bulunuyor. Cenk Küpeli’nin anne ve babasının bu evliliğe karşı olduğu iddia edilse de çift söylentileri her defasında yalanladı. İbrahim Kutluay ile olan evliliğinden iki çocuğu olan Demet Şener, eşi Cenk Küpeli ile çocukları Ömer ve İrem’in çok iyi anlaştıklarını söylemişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle