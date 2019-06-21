Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli kimdir? İşte Cenk Küpeli'nin hayatı
Eski manken Demet Şener'in evlilik kararı aldığı Cenk Küpeli, gündeme gelen haberlerin ardından sosyal medya ve internette merak konusu oldu. Özellikle magazin takipçileri, son zamanlarda en fazla konuşulan isimlerden olan Cenk Küpeli'nin hayatı ve biyografisini araştırmaya başladı. Peki, Cenk Küpeli kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Cenk Küpeli'nin biyografisi.
Demet Şener, 2.5 aydır beraberlik yaşadığı Cenk Küpeli ile evlilik kararı aldı. İkili, 21 Haziran tarihinde Kuruçeşme'deki nikahın ardından dünya evine girdi. Sosyal medyada nikah fotoğraflarının yer almasının ardından, eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, en fazla araştırılan isimlerden biri haline geldi. İşte, Cenk Küpeli'nin merak edilen hayatına ilişkin bazı bilgiler.
Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini genel müdür olarak devam ettirdi. Eski basketbolcu Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyeliği yapıyor.
Cenk Küpeli’nin Demet Şener ile ilişkisi başladığında başka biriyle nişanlı olduğu iddia edilmişti. Küpeli, basın açıklamasında;"Çıkan haberler kesinlikle doğru değildir. Bu zamana kadar kimseyle nişanlanmadım. Kendisi eski kız arkadaşımdır. Olmayan şeylerle Demet’le olan ilişkim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Şu anda tek önemli şey Demet’le olan ilişkimdir. Saygı duyulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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