Demet Şener ile İbrahim Kutluay “anlaşmalı” boşandı
Çekişmeli boşanma davası İstinaf mahkemesinde olan eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay “anlaşmalı” olarak boşandı.
Normal duruşma saati dışında sabah saat 08.30 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen çift, basına görünmemek için mahkeme kaleminde boşandı. Çiftin boşanma davasının duruşması yaklaşık 40 dakika sürdü. Mahkeme kaleminden ilk çıkan İbrahim Kutluay oldu. Basın mensuplarının “boşandınız mı?” sorusuna Kutluay, “Evet boşandık” dedi. Demet Şener ise açıklama yapmak istemedi. Çift açıklama yapmadan hızlıca adliyeden ayrı ayrı çıktı.
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