Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti
İzmir'in Narlıdere ilçesinde ünlü sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın da içerisinde bulunduğu Pick-Up aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Çika ve aracı kullanan Muammer Renda, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Çika ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Zafer Çika gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Kaza saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir’e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick-Up ile Çeşme’ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Pick-Up, ardından şarampole yuvarlandı.
EMNİYET KEMERİ TAKILI OLMAYAN ÇİKA ARAÇTAN FIRLADI
Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika’nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Pick-Up çekici ile şarampolden çıkartılırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan Zafer Çıka, gece saatlerinde hayatını kaybetti.
SANAT, SPOR VE İŞ DÜNYASI HASTANEYE KOŞTU
Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Zafer Çika’nın hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Çika'nın, operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Aynı hastaneye getirilen Çika'nın şoförünün tedavisi devam ediyor.
Kazanın duyulmasının ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna başta olmak üzere futbol, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika’nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
SABAH UÇAĞINI KAÇIRMIŞ
Bu arada kaza ile ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Aracı Muammer Renda’nın kullandığı kesinlik kazanırken, Zafer Çika’nın İstanbul’dan sabah saatlerinde İzmir’e gelmeyi planladığı uçağı kaçırdığı için saat 17.00’de kente geldikten sonra Çeşme’ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
SANATÇI AKBAĞ HASTANEYE GELDİ
Zafer Çika'nın yakınları ve arkadaşları da hastanedeki endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Akbağ, İstanbul’dan hava yolu ile İzmir’e geldi. Demet Akbağ, havalimanından eşinin tedavi altına alındığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne hareket etti. Saat 01.00 sıralarında hastaneye gelen Akbağ’ın arka kapıdan giriş yaptığı öğrenildi. Demet Akbağ’ın hastanenin önünde bekleyen yakınlarıyla birlikte eşinin sağlık durumu ile ilgili bilgi almak üzere doktorlarla görüştüğü belirtildi.
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