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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - Hurriyet.com.tr
12.03.2019 - 21:00, Son Güncelleme:

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti

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Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ünlü sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın da içerisinde bulunduğu Pick-Up aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Çika ve aracı kullanan Muammer Renda, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Çika ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Zafer Çika gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir’e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick-Up ile Çeşme’ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Pick-Up, ardından şarampole yuvarlandı.

Demet Akbağın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti

EMNİYET KEMERİ TAKILI OLMAYAN ÇİKA ARAÇTAN FIRLADI

Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika’nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Pick-Up çekici ile şarampolden çıkartılırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan Zafer Çıka, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

SANAT, SPOR VE İŞ DÜNYASI HASTANEYE KOŞTU

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Zafer Çika’nın hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Çika'nın, operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.  Aynı hastaneye getirilen Çika'nın şoförünün tedavisi devam ediyor. 

Kazanın duyulmasının ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna başta olmak üzere futbol, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika’nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.  

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka kaza yaptı
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SABAH UÇAĞINI KAÇIRMIŞ

Bu arada kaza ile ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Aracı Muammer Renda’nın kullandığı kesinlik kazanırken, Zafer Çika’nın İstanbul’dan sabah saatlerinde İzmir’e gelmeyi planladığı uçağı kaçırdığı için saat 17.00’de kente geldikten sonra Çeşme’ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Demet Akbağın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti

SANATÇI AKBAĞ HASTANEYE GELDİ

Zafer Çika'nın yakınları ve arkadaşları da hastanedeki endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.  Akbağ, İstanbul’dan hava yolu ile İzmir’e geldi. Demet Akbağ, havalimanından eşinin tedavi altına alındığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne hareket etti. Saat 01.00 sıralarında hastaneye gelen Akbağ’ın arka kapıdan giriş yaptığı öğrenildi. Demet Akbağ’ın hastanenin önünde bekleyen yakınlarıyla birlikte eşinin sağlık durumu ile ilgili bilgi almak üzere doktorlarla görüştüğü belirtildi.

 

Demet Akbağın eşi Zafer Çika kimdir
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika kimdir?

 

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