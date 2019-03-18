Demet Akbağ'dan ilk mesaj: 'Acı haberi aldığımız andan itibaren...'
Geçen hafta eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden ünlü oyuncu Demet Akbağ, Instagram'dan açıklama yaptı. Akbağ, "Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer'imi, Ali'min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan tanıyan tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Eşi Zafer Çika'yı trafik kazası sonrası kaybeden ünlü oyuncu Demet Akbağ, Instagram hesabından açıklama yaptı.
Akbağ'ın açıklaması şöyle:
"Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer'imi, Ali'min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan tanıyan tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle