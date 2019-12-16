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16.12.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Demet Akalın’ın kızı Hira kaç yaşında? Hira ne demek?

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Demet Akalın’ın kızı Hira kaç yaşında? Hira ne demek?

Demet Akalın, kızı Hira ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 2018 yılında boşanan anne-babasının barıştığını ifşa eden Hira Kurt, ‘annesi ve babasının tatile gittiği ve kendisine oyuncak alıp döneceklerini’ söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. Peki, Demet Akalın’ın kızı Hira kaç yaşında? Hira ne demek?

Demet Akalın – Okan Kurt çiftinin hızları Hira Kurt, 2014 Şubat ayında dünyaya geldi. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın, 4 yaşındaki kızı Hira için 2018 yılında Instagram hesabı açmıştı. Hira'nın Instagram hesabı kısa sürede binlerce kişi tarafından takibe alınmıştı.

HİRA NE DEMEK?

Hira, Arapça kökenli bir isimdir. Hira; arayış, aramak demektir. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in(sav) inzivaya çekildiği ve ilk ayetlerin indiği Suudi Arabistan'daki dağın da ismidir.

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