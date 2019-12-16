Demet Akalın’ın kızı Hira kaç yaşında? Hira ne demek?

Demet Akalın – Okan Kurt çiftinin hızları Hira Kurt, 2014 Şubat ayında dünyaya geldi. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın, 4 yaşındaki kızı Hira için 2018 yılında Instagram hesabı açmıştı. Hira'nın Instagram hesabı kısa sürede binlerce kişi tarafından takibe alınmıştı.



HİRA NE DEMEK?

Hira, Arapça kökenli bir isimdir. Hira; arayış, aramak demektir. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in(sav) inzivaya çekildiği ve ilk ayetlerin indiği Suudi Arabistan'daki dağın da ismidir.