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Haber Giriş: 20.01.2020 - 13:38,Son Güncelleme:/

Demet Akalın'ın itirafı ortalığı karıştırdı!

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Demet Akalın'ın itirafı ortalığı karıştırdı!

Demet Akalın'ın itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Pınar Aylin ve İzzet Yıldızhan '2.Sayfa' programına bağlanarak olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Demet Akalın, Youtube’daki ‘Acı Gerçekler’ programında isim vermeden 23 yıl önce önünü kesen İzmirli bir şarkıcıdan bahsetmiş ve şu açıklamalarda bulunmuştu: "Mankenlik yaparken müzik şirketi bana albüm teklif etmişti. İmza atmaya gittim, beklerken dönemin ünlü bir popçusu geldi. Beni görünce ‘Burada ne işin var?’ diye sordu." Ben de ‘Albüm için geldim’ dedim. Suratı bir anda allak bullak oldu. Çıkıp gitti. 10 dakika sonra bir görevli odaya gelip ‘anlaşmanız iptal oldu’ dedi. Gün geldi, devran döndü. Bu kişiyle yıllar sonra uçakta karşılaştım. Havalı bir ‘merhaba’ dedim. Ne oldu, o şimdi piyasada bile yok.”

O ŞARKICI PINAR AYLİN ÇIKTI

Demet Akalın'ın isim vermeden bahsettiği şarkıcının Pınar Aylin olduğu ortaya çıktı. İddialar karşısında sessizliğini bozan Pınar Aylin 2. Sayfa programına açıklamalar yaptı.

Aylin'in ardından canlı yayına telefonla bağlanan İzzet Yıldızhan'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Yıldızhan 'Yıllar önce Bülent Ersoy ile program yapıyorduk. Demet Akalın ben varım diye programa gelmek istemedi' dedi.

İşte Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yaşananlar....

Demet Akalın'a Pınar Aylin'den cevap geldiDemet Akalın katıldığı bir programda 'müzik dünyasına girerken bir sanatçı ekmeğimle oynadı' dedi. O sanatçının Pınar Aylin olduğu oraya çıktı. Aylin, o iddialara cevap verdi.
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