Demet Akalın'dan örnek davranış
Demet Akalın, İstanbul Harbiye Açıkhava konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıkladı.
Demet Akalın organizasyonunu Poll Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği “Turkcell Yıldızlı Geceler” konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava sahnesindeydi.
Akalın ise konserden elde ettiği tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Konser sonrasında ise vakıf yönetimi tarafından Demet Akalın'a teşekkür plaketi verildi.
5 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Yorumları Göster
Yorumları Gizle