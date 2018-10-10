Demet Akalın ve Gülben Ergen barıştı
Şarkıcı Gülben Ergen, eşi Okan Kurt'tan tek celsede boşanan eski dostu ve meslektaşı Demet Akalın'a zeytin dalı uzatmış, Demet Akalın da kabul etmişti. Akalın ve Ergen, aylar sonra dün akşam bir araya gelerek aralarındaki buzları eritti.
Bir dönemin ayrılmaz ikilisi Demet Akalın ve Gülben Ergen, geçen yıl nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı küserek birbirlerini Instagram hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı.
Gülben Ergen'in boşanma haberlerinden sonra Demet Akalın'a yalnız bırakmamış ve zor günlerinde eski dostunun yanında olmuştu. İkili dün birlikte Deniz Seki’yi dinlemeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinden sahneye çıkan Demet Akalın ve Gülben Ergen, Deniz Seki ile düet yaptı.
Eğlenceleri anları sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, "Ne olursa olsun gerçek ve candan dostların elini bırakmayın" açıklamasını yaptı.
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