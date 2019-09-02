Demet Akalın, Tuba Ünsal'ın kıyafetiyle dalga geçti, ortalık karıştı
Demet Akalın ile Tuba Ünsal, sosyal medyada elbise kavgasına tutuştu!
Demet Akalın, Kapadokya’daki bir etkinliği için 40 bin TL değerinde ünlü bir markanın elbisesini giyen Tuba Ünsal’ı ti’ye aldı. Akalın, markanın geçmiş sezonuna ait olduğunu iddia edip “Bayağı eski bir sezon. Bunun fiyatı anca 4 TL olmuştur” yazarak polemiğin fitilini ateşledi.
ÇOCUKLARIMIZA DAHA TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKABİLMEK İÇİN...
Ünsal ise popçunun bu mesajına çevreye duyarlı bir imajla yanıt verdi: Moda, petrolden sonra dünyayı en çok kirleten ikinci endüstri. Çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakabilmek için elbiselerimizi eski- yeni sezon gibi ayrımlarla değil birden çok kere giymeliyiz. Sosyal medyayı iyi kullanan sanatçılar olarak bunun farkında olmalıyız.
Ünsal'ın bu sözlerine Akalın böyle cevap verdi:
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