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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Demet Akalın, Tuba Ünsal'ın kıyafetiyle dalga geçti, ortalık karıştı

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Demet Akalın, Tuba Ünsal'ın kıyafetiyle dalga geçti, ortalık karıştı

Demet Akalın ile Tuba Ünsal, sosyal medyada elbise kavgasına tutuştu!

Demet Akalın, Kapadokya’daki bir etkinliği için 40 bin TL değerinde ünlü bir markanın elbisesini giyen Tuba Ünsal’ı ti’ye aldı. Akalın, markanın geçmiş sezonuna ait olduğunu iddia edip “Bayağı eski bir sezon. Bunun fiyatı anca 4 TL olmuştur” yazarak polemiğin fitilini ateşledi.
ÇOCUKLARIMIZA DAHA TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKABİLMEK İÇİN...
Ünsal ise popçunun bu mesajına çevreye duyarlı bir imajla yanıt verdi: Moda, petrolden sonra dünyayı en çok kirleten ikinci endüstri. Çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakabilmek için elbiselerimizi eski- yeni sezon gibi ayrımlarla değil birden çok kere giymeliyiz. Sosyal medyayı iyi kullanan sanatçılar olarak bunun farkında olmalıyız.
Ünsal'ın bu sözlerine Akalın böyle cevap verdi:

Demet Akalın, Tuba Ünsalın kıyafetiyle dalga geçti, ortalık karıştı



 

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