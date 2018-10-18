Demet Akalın kavga sonrası ilk kez konuştu: Ağzıyla burnu yer değiştirmiş arkadaşımın!
Demet Akalın futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavga hakkında ilk kez konuştu.
Arda Turan ve şarkıcı Berkay geçtiğimiz günlerde Emirgan’da bir mekanda kavga etmiş ve olay Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Kavga sonrası burnu kırılan Berkay ameliyata alınmıştı. Berkay’ı bir an olsun yalnız bırakmayan yakın arkadaşı Demet Akalın, olay sonrası ilk kez teve2’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuştu.
Akalın; "Berkay'ı he gün görüyorum. Ağzıyla burnu yer değiştirmiş arkadaşımın. Hapşırırken bile sızlıyor adamın burnu. Benim gönlüm her şey tatlıya bağlansın, devlet büyüklerinden biri çıksın araya girsin de barıştırsın onları. Ben üzülüyorum, iki tarafa da yazık günah" açıklamasını yaptı.
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