Demet Akalın: Yemediğim hakaret kalmadı!
Demet Akalın, boşandığı eşi Okan Kurt ile neden barıştığını anlattı.
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında içini döktü:
"2.5 yaşında babasız kaldım ben. Hayat benim için hep mücadele hep takdir edilme hissiyle geçti. Anneme olan sevgim ona laf gelmesin korkusundan... Hep tetikte geçti ömür… O babasız geçen yıllarda komşu çocukların akşamları eve gelen babaları benim içime, yüreğime hep koca koca oturdu. Şimdi Hira’mı baba sevgisinden mahrum bırakmamak için iki aydır yüzünü bile görmek istemediğim eski eşimden ‘umut’u eksik etmediğim için yemediğim hakaret kalmadı. Hira’nın barışma videosuna kurgu diyen kalpsizler bile oldu. Aynı kalpsizler 2 yaşında Hira namaz kıldığında da kendi yaptırmıştır yazmışlardı. Yazan yazdı, çizen çizdi ama benim samimiyetimi halkımın yüreğinden alamadılar.
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