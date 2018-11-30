Demet Akalın haklı
Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine giren güzel oyuncu Bensu Soral, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında yaptığı "Cimri bir insan değilim. Tutumlu bir insanım. Çok para harcamıyorum. Birikimim bankada duruyor. İleride lazım olacak" açıklamalarına Demet Akalın, " Neden ileride lazım olacak. Aklıma Barış Akarsu geldi" yorumunda bulunmuştu. Demet Akalın’ın sözlerine Bensu Soral’dan cevap geldi. Soral, "Demet Akalın'ın bana herhangi bir gönderme yaptığını düşünmüyorum" dedi. Değerli bir şarkıcı olan ve aramızdan ayrılan Barış Akarsu'yu hatırlatarak, ''Bence Demet Akalın herkese mesaj verdi. Ölümlü dünyada, bir saniye sonramızın garantisi olmadığını hatırlattı. Ve bence sonuna kadar da haklı. Kendisine çok hak veriyorum. Ancak dediğim gibi, bu sözle bana gönderme yaptığını hiç düşünmüyorum. Demet Akalın değerli ve örnek bir insandır. Bu söylemi ile herkese bir mesaj verdiğini ve bu mesajında da haklı olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.
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