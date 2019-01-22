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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 18:07, Son Güncelleme:

Demet Akalın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı

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Demet Akalın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı

Sunucu Ece Erken’in kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı Demet Akalın hakkında aldırdığı 1 aylık “şiddet tehdidi, hakaret aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması” yönündeki tedbir kararı kaldırıldı. (İHA)

Sunucu Ece Erken, kendisi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı Demet Akalın hakkında mahkemeden aldırdığı 1 aylık “şiddet tehdidi, hakaret aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması” yönündeki karara Akalın itiraz etti.
İstanbul 9 Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla başvuran Demet Akalın, verilen tedbir kararının kaldırılmasını talep etti. Akalan’ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Ece Erken’in TV programı ve sosyal medya aracılığıyla Demet Akalın’a yönelik ağır hakaret içeren ifadeler kullandığını, alenen ve yayın yoluyla Demet Akalın’ı tehdit ettiğini ve haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği kaydedildi. Demet Akalın’ın kimseye hakaret ya da aşağılama içeren eyleminin olmadığı belirtilen itiraz dilekçesinde, bu nedenle 8. Aile Mahkemesi tarafından verilen tedbir kararının kaldırılmasını talep edildi.
Talebi değerlendiren İstanbul 9. Aile Mahkemesi, talebi karara bağladı.
Mahkeme kararında tedbir kararı verilen olayın niteliği ve oluş biçimine göre tedbir isteyen ile aleyhine tedbir istenilenin konumları da dikkate alınarak 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair yasa kapsamında olmadığı belirtildi. Demet Akalın’ın yaptığı itirazın kabulüne karar veren mahkeme, İstanbul 8 Aile Mahkemesi’nin verdiği 1 aylık tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.

 

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