Demet Akalın fikrini değiştirdi
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Nisan 2012'de Okan Kurt ile dünyaevine girmişti. Şubat 2014'te kızları Hirayı kucağına alan çift, geçen yıl ise sürpriz bir şekilde boşanmıştı.
Ayrılsalar da ilişkilerini sürdürmeye devam eden çift her fırsatta ikinci çocuk düşündüklerini söylüyordu. Ancak Akalın'ın fikri değişti.
'YAPAMAM ARTIK'
'Yap Hira'ya bir kardeş' diyen takipçisine Demet Akalın böyle cevap verdi: Vakti geçeli çok oldu, yapamam artık!
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