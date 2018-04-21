Demet Akalın Euro mağduru!
Demet Akalın, eşofmanı, ilginç şapkası ve gözlükleriyle dikkat çekti. Akalın, Euro’nun 5 TL sınırını geçmesinden dert yandı.
Demet Akalın, Etiler’deki bir kafede kahve molasında görüntülendi.
Kıyafet tutkusuyla bilinen Demet Akalın, “Herkesin bir kötü huyu var benim de bu. Euro fırlayınca frene bastım. Kıyafetler hep Euro, buraya gelince saçma paralar oluyor, ciddi kıstım” dedi ve ekledi:
'DOĞUMDAN SONRA SALDIM'
"Spor kadınıyım, eşofman seviyorum. Doğumdan sonra boşladım kendimi. Her gün eski fotoğraflarıma bakıyorum. O kadar boş geliyor ki saatlerce spor yapmak ve o mayoyu giymek."
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