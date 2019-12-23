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23.12.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Demet Akalın eski eşi Okan Kurt'a neden 'geri zekâlı' dedi?

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Demet Akalın eski eşi Okan Kurt'a neden 'geri zekâlı' dedi?

Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt'a hakaret edince eleştiri oklarının hedefi oldu!

Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerinden başında gelen Demet Akalın'dan tepki çeken video. Ünlü şarkıcı Demet Akalın eski eşi Okan Kurt'a evlerinde temizlik komutu verirken 'geri zekâlı' kelimesini kullandı. Akalın'ın bu sözü tepkilere neden oldu. Ünlü şarkıcı eski eşine o kelimeyi neden kullandığını 2.Sayfa kameralarına anlattı.

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