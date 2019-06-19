Demet Abla’dan özür dilerim
İdo Tatlıses, W Clup Bodrum’da konser verdi. Gecenin sonunda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tatlıses, Demet Akalın ile arasındaki buzları erittiğini söyledi.
Akalın’ın yeni şarkısını sosyal medyada paylaşmayan meslektaşlarına gönderme yapması üzerine kendisinden özür dileyen Tatlıses, “Bir hata yaptık, affetsin. Demet Abla’dan özür dilerim” diye konuştu. Gönlünü alabilmek için araya İbrahim Tatlıses’i soktuğunu söyleyen İdo, “Gönlünü almak zor oldu mu” sorusuna ise, “Yok, Demet Abla hemen affeder. Hiç zor olmadı. Yaptık işte bir hata” yanıtını verdi.
Teklifin kralını yapacağım
İdo Tatlıses, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yasemin Şefkatli ile evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorulunca, “İnşallah olur. Teklifin de en kralını yapacağım” dedi.
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