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22.12.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Defne Samyeli'yi zayıflatan ayrılık

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Defne Samyeli'yi zayıflatan ayrılık

2 ay önce ilişkilerini noktalayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'ye ayrılık yaramadı.

FOUR Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenen “Christmas Market” adlı yılbaşı etkinliği, önceki akşam başladı. 29 Aralık’a kadar devam edecek etkinliğin açılışını Defne Samyeli yaptı. Samyeli’nin konseriyle renklenen gece, iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Davete katılanlar arasında İdil Fırat, Zeynep Tuğçe Bayat-Cansel Elçin ve İrem Helvacıoğlu da vardı. Ünlü markaların stant açtığı etkinlikte Yalın, Nil Karaibrahimgil, Kalben, Bülent Ortaçgil ve Ayhan Sicimoğlu da konser verecek.

Defne Samyeliyi zayıflatan ayrılık

1.5 yıl aşk yaşadığı Cem Yılmaz’dan 2 ay önce ayrılan Defne Samyeli’nin aşırı zayıflığı dikkat çekti.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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