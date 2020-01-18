Haber Giriş: 18.01.2020 - 08:17,
Defne Samyeli'den şaşırtan hamle: Dava açıyor!
MUSTAFA Sandal’ın “Beni Ağlatma” adlı kitabında aşk yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi.
Arkadaşlarıyla bir mekânda yemek yiyen Samyeli, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Kitabında 25 yıl önce kendisiyle aşk yaşadığını iddia eden Sandal’la ilgili konuşan Samyeli, “Arkadaşlar hepsi gerçek dışı. Yakında bir dava açılacak” diye konuştu. İş seyahati nedeniyle Paris’te bulunan Mustafa Sandal’ın ise konu hakkında yorum yapmak istemediği öğrenildi.
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