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Haber Giriş: 18.01.2020 - 08:17,Son Güncelleme:/

Defne Samyeli'den şaşırtan hamle: Dava açıyor!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Defne Samyeli'den şaşırtan hamle: Dava açıyor!

MUSTAFA Sandal’ın “Beni Ağlatma” adlı kitabında aşk yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi.

 Arkadaşlarıyla bir mekânda yemek yiyen Samyeli, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Kitabında 25 yıl önce kendisiyle aşk yaşadığını iddia eden Sandal’la ilgili konuşan Samyeli, “Arkadaşlar hepsi gerçek dışı. Yakında bir dava açılacak” diye konuştu. İş seyahati nedeniyle Paris’te bulunan Mustafa Sandal’ın ise konu hakkında yorum yapmak istemediği öğrenildi.

Mustafa Sandaldan Defne Samyeliye manidar yanıt
Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'ye manidar yanıt

 

 

 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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