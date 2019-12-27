Defne Samyeli'den ilk single

Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait şarkı, DMC etiketiyle çıktı. Samyeli, çalışma için şöyle dedi: “Geçen mayıs ayında ‘Ağla Ağla’yı ilk kez dinlediğimde hakikaten de ağlamıştım ama sevinçten. Beklediğim şarkıydı. Bazı dinleyiciler yeni yeni duymaya başlasa da, şarkı söylemek aslında

ilk aşkım. Beklediğime değdiğine inanıyorum. Aşk aceleye gelmez.”