Haber Giriş: 27.12.2019 - 08:03,
Defne Samyeli'den ilk single
Defne Samyeli, yeni yılı “Ağla Ağla” single’ıyla karşılıyor.
Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait şarkı, DMC etiketiyle çıktı. Samyeli, çalışma için şöyle dedi: “Geçen mayıs ayında ‘Ağla Ağla’yı ilk kez dinlediğimde hakikaten de ağlamıştım ama sevinçten. Beklediğim şarkıydı. Bazı dinleyiciler yeni yeni duymaya başlasa da, şarkı söylemek aslında
ilk aşkım. Beklediğime değdiğine inanıyorum. Aşk aceleye gelmez.”
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