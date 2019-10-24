Defne Samyeli ve Cem Yılmaz neden ayrıldı?
Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, ayrıldı iddiaları ile son günlerde magazin dünyasının gündemine oturdu. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ın evini 1.5 ay önce terk ettiği iddialar için henüz bir yalanlama gelmezken, çiftin ayrılık sebebi olarak Serenay Sarıkaya gösterildi. Peki, Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrıldı mı? İşte, o konu hakkında önemli bilgiler
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Uzun bir süredir aşk yaşayan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrıldığı iddia edildi. Samyeli'nin, sevgilisinin 'Karakomik Filmler' adlı filminin galasına katılmaması iddiaları güçlendirdi. Çift, ayrılık iddialarına karşı sessizliğini koruyor.
Daha önce sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikte çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak söylentileri yalanlamıştı. 1.5 yıldır birlikte olan çift, ayrıldıkları ve Samyeli'nin evden ayrıldığı iddialarının ardından yayınladıkları videoda kahkaha atarak, "Delirmişler" demişti.
CEM YILMAZ-DEFNE SAMYELİ İLİŞKİSİNE SERENAY SARIKAYA ETKİSİ
İddialara göre; Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin arasına Serenay Sarıkaya girdi. Yılmaz ile Sarıkaya'nın samimiyeti Defne Samyeli'yi kızdırdı. İkili bu sebeple ciddi bir tartışma yaşadı.
Serenay Sarıkaya, 19 Nisan'da Yılmaz'ın tek kişilik gösterisini izlemiş, çıkışta 'iade-i ziyaret yapacak herhalde' demişti.
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ı Ozan Güven'in tanıştırdığı da gelen bilgiler arasında.
CEM YILMAZ VE DEFNE SAMYELİ'NİN AYRILIK İDDİALARI İÇİN YAZARLARDAN GÖRÜŞLER
Onur Baştürk: Bitmemiştir bence. Her ilişkide olduğu gibi geçici tatsızlıklar yaşıyorlardır. Belki bu seferki tatsızlık uzun sürdü, bilemem. Bir araya geleceklerini düşünüyorum.
Cengiz Semercioğlu: Cem Yılmaz’ı hiçbir ilişkisinde bu kadar ortada görmemiştik. Muhabirlere şarkılar söylüyor, sosyal medyada aşk fotoğrafları bile paylaşıyordu.
Defne’nin galaya gitmemesi bu ilişkinin bittiğini gösteriyor. Hatta 1 aya yakın zaman olmuş Defne, Cem’in evinden taşınalı.
Bu ilişkiyi bitiren tek şey, Defne’nin dominant yanı ve kıskançlığı olabilir. Cem ilişkide bu kadar presi kaldıramaz...
Ömür Gedik: Cem Yılmaz’ı biraz tanıyorsam, “Karakomik Filmler”in vizyona girdiği şu dönemde konuşmak istediği en son şey ilişkisidir. O nedenle bu konuda bir açıklama yapmaz.
Ayrıca Cem Yılmaz’la ilgili olarak bu hafta ben de sadece sinemamıza değer katan kaliteli ve kıymetli filmlerini konuşmayı tercih ederim.
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