Defne Samyeli ve Cem Yılmaz neden ayrıldı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDefne Samyeli ve Cem Yılmaz neden ayrıldı?
GeriMagazin Defne Samyeli ve Cem Yılmaz neden ayrıldı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
24.10.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz neden ayrıldı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Defne Samyeli ve Cem Yılmaz neden ayrıldı?

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, ayrıldı iddiaları ile son günlerde magazin dünyasının gündemine oturdu. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ın evini 1.5 ay önce terk ettiği iddialar için henüz bir yalanlama gelmezken, çiftin ayrılık sebebi olarak Serenay Sarıkaya gösterildi. Peki, Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrıldı mı? İşte, o konu hakkında önemli bilgiler

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Uzun bir süredir aşk yaşayan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrıldığı iddia edildi. Samyeli'nin, sevgilisinin 'Karakomik Filmler' adlı filminin galasına katılmaması iddiaları güçlendirdi. Çift, ayrılık iddialarına karşı sessizliğini koruyor.

Daha önce sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikte çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak söylentileri yalanlamıştı. 1.5 yıldır birlikte olan çift, ayrıldıkları ve Samyeli'nin evden ayrıldığı iddialarının ardından yayınladıkları videoda kahkaha atarak, "Delirmişler" demişti.

CEM YILMAZ-DEFNE SAMYELİ İLİŞKİSİNE SERENAY SARIKAYA ETKİSİ

İddialara göre; Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin arasına Serenay Sarıkaya girdi. Yılmaz ile Sarıkaya'nın samimiyeti Defne Samyeli'yi kızdırdı. İkili bu sebeple ciddi bir tartışma yaşadı.

Serenay Sarıkaya, 19 Nisan'da Yılmaz'ın tek kişilik gösterisini izlemiş, çıkışta 'iade-i ziyaret yapacak herhalde' demişti.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ı Ozan Güven'in tanıştırdığı da gelen bilgiler arasında.

CEM YILMAZ VE DEFNE SAMYELİ'NİN AYRILIK İDDİALARI İÇİN YAZARLARDAN GÖRÜŞLER

Onur Baştürk: Bitmemiştir bence. Her ilişkide olduğu gibi geçici tatsızlıklar yaşıyorlardır. Belki bu seferki tatsızlık uzun sürdü, bilemem. Bir araya geleceklerini düşünüyorum.

Cengiz Semercioğlu: Cem Yılmaz’ı hiçbir ilişkisinde bu kadar ortada görmemiştik. Muhabirlere şarkılar söylüyor, sosyal medyada aşk fotoğrafları bile paylaşıyordu.

Defne’nin galaya gitmemesi bu ilişkinin bittiğini gösteriyor. Hatta 1 aya yakın zaman olmuş Defne, Cem’in evinden taşınalı.

Bu ilişkiyi bitiren tek şey, Defne’nin dominant yanı ve kıskançlığı olabilir. Cem ilişkide bu kadar presi kaldıramaz...

Ömür Gedik: Cem Yılmaz’ı biraz tanıyorsam, “Karakomik Filmler”in vizyona girdiği şu dönemde konuşmak istediği en son şey ilişkisidir. O nedenle bu konuda bir açıklama yapmaz.

Ayrıca Cem Yılmaz’la ilgili olarak bu hafta ben de sadece sinemamıza değer katan kaliteli ve kıymetli filmlerini konuşmayı tercih ederim.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle