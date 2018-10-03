Defne Samyeli kimdir? Cem Yılmaz'la evlenecek mi?
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi. Gündemdeki iddialar ardından gözler Defne Samyeli’nin hayatına çevrildi. Peki, son günlerde özel hayatı ve sahne görüntüleriyle adından söz ettiren Defne Samyeli kimdir? Cem Yılmaz'la evlenecek mi?
İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.
Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Defne Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sundu. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 3 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Defne Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.
CEM YILMAZ’LA EVLENECEK Mİ?
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin altı aylık beraberliklerini nikah masasına taşıyacağı iddia edildi. Çiftin, Cem Yılmaz’ın ‘Karakomik Filmler’ projesinin çekimlerinin bitmesinin ardından önümüzdeki ay Çeşme’de Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu otelde evlenecekleri konuşuluyor ancak çifften henüz bir açıklama gelmedi.
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