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Haber Giriş: 25.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Defne Samyeli: Bir kitapta harcanamam

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Defne Samyeli: Bir kitapta harcanamam

Defne Samyeli, Mustafa Sandal’ın “Beni Ağlatma” kitabında kendisiyle aşk yaşadığını iddia etmesine çok sinirlendi. Daha önce ünlü şarkıcıya dava açacağını söyleyen Samyeli, “Eser Yenenler Show”da da konuyla ilgili sert açıklamalar yaptı.

ÖNCE GÜLDÜM, SONRA HİÇ GÜLMEDİM

Mustafa olayını hiç anlamadım. İlk başta bir güldüm, sonra hiç gülmedim. Kendisi geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yapmış, davada kendisini kurtaracak kadar bir metin hazırlanmış. Kadın ismini kullanarak sansasyonel bir şekilde işini tanıtmayı çok klişe buluyorum. Yakıştırmıyorum bu durumu hiç kimseye.

DAVA AÇMAYA MECBUR BIRAKIYORLAR

Sağa sola dava açmayı hiç istemiyorum aslında. Bunlara o kadar çok para ve zaman harcanıyor ki, gerçekten uğraşmak istemiyorum. Ama insanı mecbur bırakıyorlar. Sadece o duruşu sergilemek adına bunu yapmak gerekiyor. Ben bu isim için çok çalıştım, çok uğraştım. Bir kitapta harcanamam ben. Böyle imalarla harcanamam. Hiç yakıştırmadım.

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