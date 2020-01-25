Defne Samyeli: Bir kitapta harcanamam

ÖNCE GÜLDÜM, SONRA HİÇ GÜLMEDİM

Mustafa olayını hiç anlamadım. İlk başta bir güldüm, sonra hiç gülmedim. Kendisi geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yapmış, davada kendisini kurtaracak kadar bir metin hazırlanmış. Kadın ismini kullanarak sansasyonel bir şekilde işini tanıtmayı çok klişe buluyorum. Yakıştırmıyorum bu durumu hiç kimseye.

DAVA AÇMAYA MECBUR BIRAKIYORLAR

Sağa sola dava açmayı hiç istemiyorum aslında. Bunlara o kadar çok para ve zaman harcanıyor ki, gerçekten uğraşmak istemiyorum. Ama insanı mecbur bırakıyorlar. Sadece o duruşu sergilemek adına bunu yapmak gerekiyor. Ben bu isim için çok çalıştım, çok uğraştım. Bir kitapta harcanamam ben. Böyle imalarla harcanamam. Hiç yakıştırmadım.