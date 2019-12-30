Defne Samyeli: Aşk aceleye gelmez

Samyeli, yılın son günlerinde çıkan, sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait şarkısı hakkında şöyle diyor: “Geçen mayıs ‘Ağla Ağla’yı ilk kez dinlediğimde hakikaten de ağlamıştım ama sevinçten. Beklediğim şarkıydı. Bazı dinleyiciler yeni yeni duymaya başlasa da, şarkı söylemek aslında ilk aşkım. Beklediğime değdiğine inanı-yorum. Aşk aceleye gelmez.”

