Defne de oradaydı
Geçtiğimiz günlerde sahnede fenalaşarak gösterisini yarım bırakan Cem Yılmaz, önceki akşam Kıbrıs Concorde Luxury Resort otelde sahneye çıktı.
Tansiyonunun düştüğünü ve heyecanlandığını belirten ünlü komedyen, “Sevenimiz çok” dedi. Aynı otelde ikinci kez oyununu sergileyen Cem Yılmaz’ı izlemeye gelenler arasında sevgilisi Defne Samyeli, oyuncu Zafer Algöz, abisi Can Yılmaz da vardı.
Yaklaşık iki saat gösteri yapan Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu, oğlu Kemal ve Mustafa Sandal ile ilgili yaptığı esprilerle dikkat çekti.
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