Dedikodular doğru çıktı...Özcan Deniz ile Feyza Aktan tek celsede boşandı
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016’dan beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile geçtiğimiz yıl mart ayında nikah masasına oturmuştu.
Geçtiğimiz yıl 30 Nisan'da oğullları Kuzey'e kavuşan çiftin evliliğinde sorun olduğu iddia edilmişti.
Özcan Deniz ile Feyza Aktan bugün boşanma davası için Çağlayan Adliyesi'ne geldi... Çifti görüntülemek isteyen gazeteciler ile güvenlik arasında arbede yaşandı...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşandı.
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