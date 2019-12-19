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19.12.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Dede olan Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım

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Dede olan Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, dün doğum yapmış ve kızı Elisa'yı dünyaya getirmişti. Dede olan Erbil'den ilk paylaşım geldi.

Mehmet Ali Erbil, hastane odasında çekilen fotoğrafları "Ailemize hoş geldin yavrum canım torunum Allah sana uzun ömürler versin" notu ile Instagram'da paylaştı.

Dede olan Mehmet Ali Erbilden ilk paylaşım

Sezin Erbil de "Şükürler olsun kızımız Elisa'yı kucağımıza aldık. 12 saat süren zorlu bir normal doğum yaşadım ama sonu güzel oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin" diyerek 'iyiyim' mesajı verdi.

Dede olan Mehmet Ali Erbilden ilk paylaşım

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