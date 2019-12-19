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Dede olan Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, dün doğum yapmış ve kızı Elisa'yı dünyaya getirmişti. Dede olan Erbil'den ilk paylaşım geldi.
Mehmet Ali Erbil, hastane odasında çekilen fotoğrafları "Ailemize hoş geldin yavrum canım torunum Allah sana uzun ömürler versin" notu ile Instagram'da paylaştı.
Sezin Erbil de "Şükürler olsun kızımız Elisa'yı kucağımıza aldık. 12 saat süren zorlu bir normal doğum yaşadım ama sonu güzel oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin" diyerek 'iyiyim' mesajı verdi.
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