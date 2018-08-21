Dayı mı oldum dede mi?
Mihran Ela adlı çocukları dünyaya gelen Caner Erkin ve Şükran Ovalı’nın yakın dostları Liv Hospital hastanesine akın etti.
Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Bergüzar Korel, Ovalı’yı doğum öncesi yalnız bırakmadı.
Akşama doğru ise Yılmaz Erdoğan ziyarete gitti. Erdoğan çıkışta “İnsanlar keşke hastanelere hep böyle güzel şeyler için gelseler. Hastanelerin en güzel katları doğum katlarıdır. Şükran, benim çok değer verdiğim biridir. Ben şimdi dayı mı oldum dede mi oldum bilmiyorum” diye konuştu.
Caner Erkin ile Şükran Ovalı’yı tebrik etmek için hastaneye gidenler arasında Arda Turan ve Oğuzhan Özyakup da vardı.
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