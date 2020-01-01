Dayı hani ‘Rap map gereksiz’di?

◊ “Baba Sözüm Var” diye bir şarkı duyduk ve milyonlar aynı gece Asi diye bir rap’çinin varlığından haberdar oldu. Öncelikle bu hızlı çıkıştan dolayı ikinizi de kutlamak istiyorum.

- Asi: Çok teşekkür ederiz.

◊ Yolunuz nasıl kesişti, çok konuşulan bu şarkı nasıl doğdu?

- Ceyhun Çelikten: Asi’yi Gaziantep’te tesadüfen keşfeden, sevgili Erol Köse. Bir gün beni aradı, “Bir çocuk keşfettim, çok acayip. Tam sokakların duygusu, sokakların dili” dedi. Sonra da burada, stüdyoda bana dinletti.

◊ Ve belli ki siz de onun kadar etkilendiniz...

- Ceyhun Çelikten: Evet, dinleyince çok beğendim. Güzel bir enerji aldım Asi’den. O beste yapıyor, söz yazıyor, ben de zaten besteci ve aranjörüm; aramızda inanılmaz bir sinerji oluştu. O bir satır söyledi, ben bir satır, sonuçta çok güzel bir şey çıktı ortaya.

◊ Bu keşif hikayesini bir de senden dinleyelim Asi...

- Asi: Ceyhun Abi’nin dediği gibi, Erol Köse beni keşfetti işte...

◊ Nasıl “işte”?

- Asi: “Kaderciyimdir, bir anda karşıma çıktın. Sonra dinledim” dedi. Hiç beklemeden Ceyhun Abi’ye dinletiyor. Sağ olsun o da “Aradığımız kan burada” diyor. Böyle işte...

VAROŞ KESİME HİTAP EDİYORUM DİYE TOPLUM BENİ DIŞLIYORDU

◊ Erol Köse seninle iletişime geçtiğinde şaşırdın mı?

- Asi: Şaşırmaz mıyım? Bana ilk yazdığında inanmadım zaten. “Fake hesap mısın?” filan dedim. Benimle ne işin var gibisinden...

◊ Neden buna ihtimal vermedin ki?

- Asi: Toplum bizi dışlıyordu. Çünkü varoş kesime hitap ediyordum.

◊ Şimdi hitap ettiğin kesim farklı mı?

- Asi: Söyleme tarzım hâlâ aynı, şarkılar aynı ama eskiden dinlemeyenler şimdi dinlemeye başladı. Değişen bu.

◊ Kaç yıldır müzik yapıyorsun?

- Asi: 2010’da başladım. Bir kız sevdim, öyle başladım şarkı yazmaya. Ama son zamanlarda aşkı bıraktım, sokaklara yöneldim.

◊ Sokaklar derken... Başkalarının dertlerini mi yazıyorsun artık yani?

- Asi: Aslında bizim yaşantımız hep aynı. Varoş kesimler, birbirine bağlı bir zincirdir. Fotoğrafta gülüp de arkada ağlayanlardan değiliz biz. Gülüyorsak güleriz, ağlıyorsak ağlarız. Neysek o.

◊ Antep’te nasıl bir hayatın var?

- Asi: Aynı “Çukur” gibi... Hızlıyız.

ŞARKILARIM YÜZÜNDEN İKİ DEFA MAHKEMELİK OLDUM

◊ Rap müziğe ve rap’çilere karşı negatif bir önyargı var. O konuda ne düşünüyorsun?

- Asi: Ben de yazdığım şarkılardan dolayı iki defa mahkemelik oldum. Biri son dönemde, bir de 2011’de. Ama kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum.

◊ Niye mahkemelik oldun?

- Asi: Çünkü varoşların yaşamını gizlemeye çalışıyorlar. Ama ortada bir gerçek var, kimse hayal ederek böyle şeyler yazamaz. Gerçek olduğu, birebir yaşantımızı anlattığımız için bunu gizlemeye çalışıyorlar. Gerçi artık farklı bir dönem başladı, bu sözler değerlendi.

DİĞER RAP’ÇİLER GİBİ “ALİ ATA BAK” DİYE SÖZ YAZMIYORUM

◊ Tarzın birçok rap’çiden farklı senin...

- Asi: Çünkü biz Anadolu’yuz. Ben de bilirim diğer rap’çiler gibi şarkı yapayım. Çok da basit; Ceyhun Çelikten şimdi alıp benim sesime autotune bassın, “Ali ata bak” gibi sözlerle de rap yapalım. Ama bizde o yok.

◊ Bu tarzın bir adı var mı?

- Asi: Arabesk rap.

- Ceyhun Çelikten: Yani normal arabesk şarkı formu değil, rap olarak...

◊ Peki söz yazıp beste yapmak mı daha ağır basıyor yoksa şarkı söylemek mi?

- Asi: Yazmak önce gelir. Sesten, yorumculuktan daha önemli. Günümüzde herkes eski şarkıları yeni aranjelerle canlandırmaya çalışıyor. Biz sıfırdan şarkı üretiyoruz.

◊ Bundan sonrası için hedefin ne?

- Asi: Devam edip bu işi zirveye oturtmak... Rap’i Anadolu kültüründe yapmaya devam etmek, herkesi de bunu dinlemeye alıştırmak.

◊ Şöhret yüzünden yolumu, kendimi şaşırırsam diye bir endişen var mı?

- Asi: Benim iki tane pusulam var. Bir Erol Köse, bir de Ceyhun Çelikten. Her şeye müdahale ederler, düzeltirler.

BEN DAHA SERT YAZIYORUM CEYHUN ABİ DÜZELTİYOR

◊ Şarkıyı en baştan “Çukur” için mi hazırlamıştınız, yoksa tesadüfen hikayeye uydu da onun için mi tema müziği olarak seçildi?

- Ceyhun Çelikten: Şarkıyı yazdıktan sonra “Bunu ‘Çukur’ dizisine çevirsek” dedik.

◊ Anladım, bir “Çukur” fanatiğiyle karşı karşıyayım...

- Ceyhun Çelikten: (Gülüyor) Evet, diziyi çok seviyorum. Ben bu fikrimi dile getirdikten sonra Asi ile sözlerin üzerinden geçtik, diziye ve duygusuna uyacak ifadeler ekledik. Başına “Baba sözüm var” diye bir ekleme yaptım. İzleyenler bilir, Yamaç karakterinin babası ikinci sezonun finalinde ölmüştü.

- Asi: Ben o camianın içinde olduğum için biraz daha sert yazıyordum, Ceyhun Abi düzeltmeler yaptı.

- Ceyhun: Müziğin daha genele hitap etmesini sağlayacak müdahalelerim oldu.

◊ Bu arada şarkının nakaratı da vurucu...

- Ceyhun Çelikten: Tüm dünyada insan sevgisinin çok azaldığı bir dönemdeyiz. İnsanlar sürekli en sevdiklerinin, en yakınlarının hainlikleriyle karşılaşıyor. O düşünceyle “Şikayetim var zalimlerden ve hainlerden yana” diye bir nakarat ekledim. Sevildi de...

◊ Polat Yağcı hangi noktada dahil oldu bu yolculuğa?

- Ceyhun Çelikten: Şarkı bittikten sonra Polat Yağcı’yı çağırdık. İnanılmaz beğendi. Biz “Bu şarkıyı ‘Çukur’ dizisine yazdık” deyince Ay Yapım’la iletişim kurdu. Onlar da şarkıyı dizide kullandı.

İNSANLAR BENİ DİNLEMEYE UTANIRDI

◊ Genel olarak şarkıya tepkiler nasıl?

- Asi: Güzel tepkiler alıyoruz. Zaten beni dinleyen kesim önceden belliydi. Şimdi daha geniş bir kesime hitap ediyorum.



◊ Genç kitleden söz ediyorsunuz herhalde...

- Ceyhun Çelikten: Yoo. “Çukur”un izleyicisi ağırlıklı olarak 20-35 arası zaten. Sadece 20’li yaşlar takip ediyor denemez yani.

- Asi: Beni bu şarkı çıkmadan önce belli bir yaş grubu dinliyordu, 20 üzeri dinleyicim fazla yoktu. Bir de arabesk rap yaptığımız için insanlar utanarak, gizli saklı dinliyordu. Şimdi her şey çok daha güzel. Hatta yorumlara “Asi ile dalga geçenler şimdi hayranı oldu” diye yazmışlar. Çok hoşuma gitti. Sonunda herkese hitap ettik.

BABAM 3 AY ÖNCE VEFAT ETTİ, BUGÜNLERİ GÖREMEDİ

◊ Asi gerçek adın değil. Kim verdi bu adı sana? Ve neden Asi?

- Asi: Rahmetli babam bana hep “Sen dik kafalısın” derdi. Çünkü hep bildiğimi okurdum. Oradan çıktı...

◊ Kaç kardeşsiniz?

- Asi: Beş... Dört kız, bir de ben. En küçükleri benim. Onun için biraz da şımarık büyüdüm.

◊ Şımarık...

- Asi: En küçük olduğum için her şeyin en iyisini biz gördük, olduğu kadarıyla. Öyle...

◊ Tam olarak ne zaman “Tamam ben artık Asi’yim” dedin?

- Asi: Rap yapmaya başladım, isim düşünüyordum. Bir türlü bulamıyorum. Bir gün yine böyle oturuyorum, babam da karşımda... “Ben okula gitmeyeceğim” dedim. “Bırak bu dik kafalılığı” diye karşılık verdi her zamanki gibi. Yıllardır bir dik kafalılıktır gidiyor, bakayım internete neymiş dedim. Baktım, karşılığı asiymiş. Sevdim. Fikir babası babamdır yani...

◊ Baban dik kafalı oğlunun başarısıyla gurur duyuyordur şimdi.

- Asi: Maalesef... 3 ay oldu kaybedeli. Göremedi bugünleri.

- Ceyhun Çelikten: Babası yeni vefat ettiği için “Baba Sözüm Var” şarkısını ona yoranlar da oldu hatta.

- Asi: Kader...

◊ Ya annen?

- Asi: Annem hayatta.

◊ O ne diyor bu duruma?

- Asi: Şarkımın “Çukur”da çalacağı gün aradı, “Heyecandan bayılma ha” dedi. (Gülüyor). Hayatta izlemediği diziyi izlemeye başlamış benim için. Komşular da gelmiş, “Helal olsun, oğlun başardı” demişler. Gururlandı tabii. Dayım aradı sonra, “Sülaleden senin gibi adam da çıktı ya” dedi. “Hani gereksiz diyordunuz rap map” dedim ben de. (Gülüyor)

BEBEK’TE OTURUP “PEŞİMİZDE POLİSLER VAR” DİYEN RAP’ÇİLERLE DÜET YAPMAM

◊ Müzik dünyasında ortak çalışmalar çok moda. Yeni düet teklifleri gelirse sıcak bakar mısın?

- Asi: Benim düşüncemde olurlarsa... Ama Bebek’te oturup da elinde sigarasıyla “Peşimizde polisler var” diyenlerle düet yapmam.



◊ Kimler senin düşüncene yakın?

- Asi: Aklımda bir iki isim var aslında. Yener Çevik ve Gazapizm. Bu iki isimle de söyleme ve düşünce tarzlarımız aynı. Ama en başta Ceyhun Çelikten.



◊ Belki rap dünyasından değil de popüler isimlerden gelir düet teklifi...

- Asi: O ayrı bir dünya. Ne diyeyim, inşallah olur.