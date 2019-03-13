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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.03.2019 - 08:53, Son Güncelleme:

Davalık olmuşlardı... Cem Özer ile Sinan Çetin arasında sürpriz gelişme!

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Davalık olmuşlardı... Cem Özer ile Sinan Çetin arasında sürpriz gelişme!

 Cem Özer, geçtiğimiz ekim ayında rol aldığı filmin setinde düşerek ayağını kırmış, sonrasında gelişen sağlık sorunları nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Yaşananların ardından 'hastane masrafları' nedeniyle davalık olan Sinan Çetin ile Cem Özer anlaşmaya vardı.

Özer, barışı sosyal medya hesabından duyurdu..

"Bilindiği üzere; 12.10.2018 tarihinde, Afyonkarahisar’da, “İstasyon” filmi çekimleri esnasında düşerek yaralanmam ile sonuçlanan kaza sonrası Florance Nightingale Hastanesi’nde, ayak kırıkları nedeniyle olduğum ameliyat ve yapılan tedavi masrafları (24.10.2018 tarihli fatura kapsamında) toplam 40.000TL’lik tutar tarafımdan hastaneye ödenmiştir.

Bilindiği üzere; ayak kırıkları sebebiyle harcanan ameliyat ve tedavi masraflarının Plato Filmcilik, Reklamcılık, Yayıncılık ve Yapımcılık Hizmetleri A.Ş.’den tahsili için icra yoluna başvurmuş idim.
Her ne kadar şirket avukatları tarafından takibe itiraz edilmişse de, aramızda takip sonrası yapılan mutabakata istinaden bu tutarın tamamının tarafıma ödenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca, Sinan Çetin tarafından sözleşmenin feshedildiği ve benim filmden çıkarıldığım basın yolu ile beyan edilmişse de bu beyanın 'geçerli ve resmi beyan' olmadığı konusunda mutabık kalınmıştır.

Filmin devam etmesi halinde yapımcı tarafından setteki gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin sağlanması koşuluyla çekimlere katılacağım ve filmin bu şekilde tamamlanacağı konusunda karşılıklı anlaşmaya varmış bulunmaktayız.

Sinan Çetin’le aramızdaki hukuki uyuşmazlığın sulh ile sonuçlandığını bildirir, yaşanan süreçte, bu konuda gösterdiğiniz yakın hassasiyete ve takibinize içtenlikle teşekkür eder, bu konunun sulh ile sonuçlandığını da merak edenler için kamuoyuna duyurmanızı rica ederim.
Şimdiden Teşekkürler,
Cem Özer"

Bir açıklama da Sinan Çetin'den
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