Ünlü oyuncuyu uyutup 182 bin dolarını çalmışlardı! Mahkeme kararını verdi

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ayşe Ceylan, Barış Elma ve Ali Erdem ile avukatları katıldı. Müşteki Canan Alkan ve avukatı da duruşmada hazır bulundu. Bir yıldır tutuklu olduğunu, çocuklarının yakın zamanda babasız kaldığını söyleyen Ayşe Ceylan, "Benim de tutuklu olmam onların mağduriyetine neden olmaktadır. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuklu sanıklar Barış Elma ve Ali Erdem de tahliyelerine ve beraatlerine karar verilmesini istediler.

NİTELİKLİ HIRSIZLIKTAN 10 YIL CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, Ayşe Ceylan ve Ali Erdem'i, "Nitelikli hırsızlık" suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, bu iki sanık hakkında herhangi bir indirime gitmedi. Ayşe Ceylan'ın şoförü Barış Elma, "Nitelikli hırsızlık" suçundan 10 yıl hapis cezası veren mahkeme, "İyi hal" indirimi ile bu cezayı 8 yıl 4 aya düşürdü.

44 BİN DOLARIN İADESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, polis tarafından ele geçirilen 44 bin doların, kararın kesinleşmesi ile birlikte Canan Alkan'a iadesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan Burcu Sarak'ın ise beraatine karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Canan Alkan'ın 26 Haziran 2018 tarihinde arkadaşı olan sigortacı Ayşe Ceylan'ın önerisi ile bankadan 182 bin 76 dolar ile Ayşe Ceylan'ın bürosuna gittiği anlatılıyor. Canan Alkan'ın büroda kahve içtikten sonra halsizleştiği, bankalar kapandığı için de parasını bankaya yatıramadığı, şüpheli Ayşe Ceylan'ın teklifi ile onun evine gittiği belirtilen iddianamede, gece 01.00 sıralarında yatmaya karar verdikleri, içinde para bulunan çantayı uyuduğu odadaki dolaba koyduğu ve Ayşe Ceylan ile aynı odada uyudukları anlatıldı.

Sabahleyin uyanan Canan Alkan'ın çantanın bırakıldığı dolapta bulamadığı, kamera kayıtlarına göre hırsızlık yapıldığına ilişkin bulguya rastlanmadığı anlatılan iddianamede, Canan Alkan'ın içeceğine de bayıltıcı madde atıldığına ilişkin bulguya rastlanmadığı belirtiliyor.

Ayşe Ceylan için, "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, Ayşe Ceylan ile fikir birliği içinde hareket etmekle suçlanan şoförü Barış Elma, asistanı Burcu Sarak ve Ali Erdem hakkında, "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağmaya yardım" suçundan 5 yıldan 10 yıla hapis cezası isteniyordu.