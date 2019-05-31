Ünlü oyuncuyu uyutup 182 bin dolarını çalmışlardı! Mahkeme kararını verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü oyuncuyu uyutup 182 bin dolarını çalmışlardı! Mahkeme kararını verdi
GeriMagazin Ünlü oyuncuyu uyutup 182 bin dolarını çalmışlardı! Mahkeme kararını verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) 
31.05.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncuyu uyutup 182 bin dolarını çalmışlardı! Mahkeme kararını verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü oyuncuyu uyutup 182 bin dolarını çalmışlardı! Mahkeme kararını verdi

OYUNCU Canan Alkan'ın, arkadaşı ve sigortacısı Ayşe Ceylan'ın evinde iken çantasında bulunan 182 bin 76 dolarının kaybolmasına ilişkin süren davada karar çıktı. Mahkeme, "Nitelikli hırsızlık" suçundan Ayşe Ceylan ve Ali Erdem'e 10 yıl, Barış Elma'ya da 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ayşe Ceylan, Barış Elma ve Ali Erdem ile avukatları katıldı. Müşteki Canan Alkan ve avukatı da duruşmada hazır bulundu. Bir yıldır tutuklu olduğunu, çocuklarının yakın zamanda babasız kaldığını söyleyen Ayşe Ceylan, "Benim de tutuklu olmam onların mağduriyetine neden olmaktadır. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuklu sanıklar Barış Elma ve Ali Erdem de tahliyelerine ve beraatlerine karar verilmesini istediler.

NİTELİKLİ HIRSIZLIKTAN 10 YIL CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, Ayşe Ceylan ve Ali Erdem'i, "Nitelikli hırsızlık" suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, bu iki sanık hakkında herhangi bir indirime gitmedi. Ayşe Ceylan'ın şoförü Barış Elma, "Nitelikli hırsızlık" suçundan 10 yıl hapis cezası veren mahkeme, "İyi hal" indirimi ile bu cezayı 8 yıl 4 aya düşürdü. 

44 BİN DOLARIN İADESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, polis tarafından ele geçirilen 44 bin doların, kararın kesinleşmesi ile birlikte Canan Alkan'a iadesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan Burcu Sarak'ın ise beraatine karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Canan Alkan'ın 26 Haziran 2018 tarihinde arkadaşı olan sigortacı Ayşe Ceylan'ın önerisi ile bankadan 182 bin 76 dolar ile Ayşe Ceylan'ın bürosuna gittiği anlatılıyor. Canan Alkan'ın büroda kahve içtikten sonra halsizleştiği, bankalar kapandığı için de parasını bankaya yatıramadığı, şüpheli Ayşe Ceylan'ın teklifi ile onun evine gittiği belirtilen iddianamede, gece 01.00 sıralarında yatmaya karar verdikleri, içinde para bulunan çantayı uyuduğu odadaki dolaba koyduğu ve Ayşe Ceylan ile aynı odada uyudukları anlatıldı.

Sabahleyin uyanan Canan Alkan'ın çantanın bırakıldığı dolapta bulamadığı, kamera kayıtlarına göre hırsızlık yapıldığına ilişkin bulguya rastlanmadığı anlatılan iddianamede, Canan Alkan'ın içeceğine de bayıltıcı madde atıldığına ilişkin bulguya rastlanmadığı belirtiliyor.

Ayşe Ceylan için, "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, Ayşe Ceylan ile fikir birliği içinde hareket etmekle suçlanan şoförü Barış Elma, asistanı Burcu Sarak ve Ali Erdem hakkında, "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağmaya yardım" suçundan 5 yıldan 10 yıla hapis cezası isteniyordu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Acun Ilıcalı ilk kez konuştu
Önce temizlik sonra deniz! Kenan ile Sinem tatilde...
Afişime bakmak çok güzel
Nazara inanıyoruz