Dava reddedildi
YASEMİN Açıköz Baker’in Burcu Binici’ye açtığı manevi tazminat davası reddedildi.
Baker, Binici’ye sosyal medya hesabında paylaştığı “Ahmet Kayakesen ile olan ilişkim beni Yasemin Baker’le aldatmasından dolayı bitmiştir” açıklaması sebebiyle dava açmıştı.
İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 09.11.2016 tarihinde Burcu Binici aleyhine açılan 10 bin TL’lik manevi tazminat davası sonuçlandı. Duruşmada mesajın herhangi bir kişilik hakkını zedelemediğine kanaat getirilerek davanın reddine karar verildi.
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