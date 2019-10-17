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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Dava başladı

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Dava başladı

Oyuncu Elit İşcan’a yönelik cinsel saldırıda bulunarak hakaret ve küfür ettiği iddia edilen Efecan Şenolsun’un yargılanmasına başlandı. Sanık savunmasında, “Olay günü hiç yalnız kalmadık. Kendisine hiçbir şekilde cinsel saldırı veya tacizde bulunmadım. Böyle bir isnatta bulunulmasını sindiremiyorum” dedi.

“Yaşamayanlar” isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan’a yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen rol arkadaşı Efecan Şenolsun, “cinsel saldırı” ve “alenen hakaret” suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.
Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Efecan Şenolsun ve müşteki Elit İşcan katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Senaryo gereği söyledim”
Duruşmada savunma yapan sanık Efecan Şenolsun suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Kesinlikle rol arkadaşım olan mağdureye yönelik hakaret ve cinsel saldırı içeren söz ve davranışlarda bulunmadım. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim. Yaşamayanlar dizisinin son çekimleri gece sabaha karşı gerçekleşiyordu. Hazırlıklarımızı genelde biz oyunculara tahsis edilen karavanda yaparız. Ben olay günü karavandayken mağdureye yönelik hakaret içerikli sözüm olmamıştır. Aramızda herhangi bir gerginlikte yaşanmamıştır. Dizi internette yayınlandığı için ahlaka aykırı sözler de sarf ettiğimiz oluyordu. Senaryo gereği, ‘Allah belanı versin’ şeklinde söz sarf etmem gerekiyordu. Bu diyaloğu çekim yapılmadan önce tekrarlamışımdır. Ancak kesinlikle mağdureye yönelik değildir” dedi.

“Kendisiyle hiç yalnız kalmadık”
Savunmasının devamında, “Çekim yapılan yerde yıkık bir bina duvarı vardı. Bu bölüm çekim alanının ortasında kalıyordu ve etrafta oyuncular, çekim ekipleri vardı. Kendisine sarılmam, öpmeye çalışmam, böyle bir ortamda zaten mümkün değildir. Sette o anda 40-50 civarında kişi vardı. Olay günü kendisiyle hiç yalnız kalmadık. Sürekli yanımızda insanlar vardı. Kendisine hiçbir şekilde cinsel saldırı yahut tacizde bulunmadım. Böyle bir isnatta bulunulmasını sindiremiyorum” dedi.

“Sarılarak beni öpmeye çalıştı”
Müşteki Elit İşcan ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve manen zarar gördüğünü söyledi. Beyanının devamında, “Olay günü sanık karavanda bana ‘Allah belanı versin, yanıma yaklaşma’ diyerek karavanı terk etti. Bu durum karşısında gerildim ve olayı prodüksiyon amirine anlattım. Kendisi bana, ‘Efecan şu an alkollü, bir şey yapamıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz’ dedi. Çekim alanının içerisinde bulunan yıkık bir bina duvarının üzerinde otururken sanık yanıma geldi. Bana yandan sarılarak öpmeye çalıştı. Ben de kendimi geri çektim ve bu sebeple öpemedi. Ben olay yerinden uzaklaşırken görmediğim bir esnada arkamdan gelerek bana sarıldı. Kendisini iterek ‘git başımdan’ dedim. Bunun üzerine bana küfürler etti. Daha sonra oradan uzaklaştım” diye konuştu.
Mahkeme ara kararında, gelecek celse tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK!

Efecan Şenolsun ilk mahkemenin ardından bir basın açıklaması yaptı:

 Basın ve kamuoyuna:

Elit İşcan tarafından hakkımda yapılan suçlama neticesinde dava süreci başlamış bulunmakta.

Dizi setinin son günü aramızda yaşanan gerginliğin 4 ay içinde bir husumete dönüşmesi neticesinde asılsız bir “hakaret ve cinsel saldırı” iddiasının mağduru oldum. Yaşanan gerginliğin “hakaret ve cinsel saldırı” suçlaması ile mahkemeye taşınmasını kabul edemiyorum.

Dünyada ve Türkiye'de kadına karşı suçlarla ilgili yükselen hassasiyeti istismar eden bir yaklaşımla, “ağır ve gerçek dışı” bir suçlama ile bu çok değerli ve hassas mücadelenin haksız yere objesi haline getirilmek istenmekteyim.

Bugün duruşma sonrası bir kez daha gördüm ki kadın hakları savunucusu adı altında dava dışındaki bir grubun yargısız infaz yolu ile karşı tarafla birlik olarak planlı bir algı operasyonuna maruz kalmış bulunmaktayım.

Ailesinde annesi, kız kardeşi, ablası ve küçük kız çocuk yeğeni olan bir genç olarak dava sürecinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini basın mensuplarından ve kamuoyundan önemle rica ediyorum.

İnanıyorum ki dava sürecinde gerçekler ortaya çıkacak.

Saygılarımla,
Efecan Şenolsun

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